Edifier「S300」ホワイト Edifierは、LDACにも対応したBluetoothスピーカー「S300」を発売した。価格は45,980円だが、8月19日に編集部が確認したところ、直販サイトで配布されている割引クーポンコードを使うと35,184円で購入できる。カラーはブラウン、ブラック、ホワイト。 ブラック ブラウン 5.5インチアルミ振動板ウーファー×1基と、1.25インチチタンドームツ