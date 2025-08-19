任期満了に伴い10月行われる川根本町の町長選挙に工芸品製造販売業の男性が立候補を表明しました。川根本町の町長選挙に立候補を表明したのは、工芸品製造販売業の前田佳則さん（47）です。（前田氏）「できる限り1日でも早く、川根本町に上半分に昔のように大井川鉄道を戻すことをめざしている」前田さんは大井川鉄道の早期復旧や茶業振興などを柱に、無所属で立候補を予定しています。なお、川根本町の町長選挙には、現職の薗田