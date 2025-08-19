■MLBロッキーズ−ドジャース（日本時間19日、クアーズ・フィールド）17日に誕生日を迎え、27歳初登板となった山本由伸（27、ドジャース）がロッキーズ戦に先発登板し、7回103球を投げ、被安打4、被本塁打1、奪三振6、四死球2、失点3で降板した。3-3の同点で降板した後の8回も打撃の援護がなく、11勝目はお預けとなった。前回登板のエンゼルス戦（12日）では、制球に苦しみ今季ワーストの6失点となった山本は1回、先頭打者のT.フ