気象台は、午後0時8分に、洪水警報を函館市、北斗市、七飯町、江差町、厚沢部町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を江差町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・函館市、北斗市、七飯町、江差町、厚沢部町に発表 19日12:08時点渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒