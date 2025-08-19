俺（タクマ）は、妻のヒナと2歳の息子アオトとの3人家族。子育てするヒナの負担を考えて、俺たちは現在ヒナの実家に近い場所に住んでいる。一方で俺の実家は、車で2時間ほどの場所にある。両親からは、姉家族が同居することになったので、実家を近々リフォームするという話を聞いていた。そんなある晩、アオトが寝たあと、ヒナが段ボールの中身を見せてきた。その姿はいつもとは違う、怒りのオーラに溢れている。いったいどういう