アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。一連の会談を受けて、今後のウクライナ情勢はどうなるのでしょうか。ワシントンから中継です。増田理紗記者（NNNワシントン）「今回、トランプ氏がゼレンスキー氏に一方的に領土の放棄を迫り、関係がこじれるという最悪の事態は避けられました。ただ、ロシア側と何をどう話し合うのかについては、不透明な部分が多く残されています」ウクライナ