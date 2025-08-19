東海3県は、8月19日も各地で最高気温が37℃を超える厳しい暑さとなる見込みで、愛知と三重には熱中症警戒アラートが出されています。東海地方は、19日午前11時半時点で名古屋や愛知県豊田市などで35℃以上となるなど、すでに猛暑日となっている所もあります。「熱中症警戒アラート」は愛知と三重に出されていますが、名古屋と岐阜では最高気温が37℃と予想されていて、この後も気温が上がり各地で厳しい暑さとなる