「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、12日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。料理愛好家平野レミと行った「あの×レミクッキング」の反響を語った。番組では前回好評だった平野レミとの料理企画の第2回を行った。あのは「おばあちゃんの老人ホームみたいなところ行ったら、『平野レミさんとあのちゃんの料理見た』って、おばあちゃんたちにすごい視聴率で」と語った。平野は「孫が出て