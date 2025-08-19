お笑いタレント、ビビる大木（50）が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。長女からの呼ばれ方について語った。今週は「ひるおび」と「ラヴィット！」の夏休みコラボウイークとして、「ラヴィット！」火曜レギュラーの大木が登場。「ひるおび」火曜レギュラーの関根麻里と、中央に穴が空いたラケットで戦う「ブラックホール卓球」に挑戦した。負けた方が暴露話をするという罰ゲームが用意されており、関根に