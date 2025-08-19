8月22日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、ゲストに番組初登場の俳優・一ノ瀬ワタルを迎え、地元民お勧めの北九州市門司区8選の旅・後編。定番のスポットから地元の皆さんだからこそ知る名店まで魅力的なスポットが続々登場する。まずは人気観光スポット、九州鉄道記念館へ。展示されている貴重な列車の数々。そこで、大吉の苦い思い出がよみがえる。ブルートレインから出てきた大吉は「本