将棋の藤井聡太七冠が6連覇に王手をかけて臨む、王位戦第4局が始まりました。 【写真を見る】｢将棋の内容で成長を見せられるように｣ 藤井聡太七冠 6連覇に王手かけて臨む王位戦第4局 福岡･宗像市で始まる 藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑む王位戦七番勝負第4局は、福岡県宗像市で始まりました。 先手の藤井七冠はいつも通りお茶を一口含んだ後、初手を指しました。先に4勝した方がタイトルを獲得する王位戦で、藤井七冠はここまで3