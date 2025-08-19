夏休み中の子どもたちにお金の役割などについて学んでもらおうと、岡山市北区の日本銀行岡山支店で親子セミナーが開かれています。 【写真を見る】「重い！」1億円を模したパックは重さ10キロ“にちぎん夏休み親子セミナー”【岡山】 Q.どう？教えて！（参加した児童）「重い！！」 日本銀行岡山支店が毎年この時期に開いている「にちぎん夏休み親子セミナー」です。 子どもたちが持っているのは1億円を模