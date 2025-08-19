Beatsは、VerdyとのコラボレーションによるBluetoothスピーカー「Beats Pill」の専用ホルダー「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」を発表した。年内発売予定とのことだが、2025年8月19日の時点で価格は不明。「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」（日本での販売が「Beats Pill」とセットになるかどうかは不明）「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」は、BeatsのBluetoothスピーカー「Beats Pill」の専用ホルダ