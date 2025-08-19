京都の路上で観光客を刃物で切りつけたとして逮捕された中国籍の男が、「静かにしろ」と注意され犯行に及んだとみられることがわかりました。８月１８日に殺人未遂の疑いで逮捕された、中国籍で会社経営の譚超容疑者（３６）は今年６月、京都市下京区の歩道で観光ツアーに参加していた中国人男性（３７）の右の鎖骨付近などを刃物で切りつけ殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、譚容疑者は飲食店内で中