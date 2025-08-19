●ピン芸人ならではのやりがいを感じられるように 4度目の単独ライブ「BBZ Selection2025」を今年10月に開催する馬場園梓。ピン芸人として新たな道を歩み始めて4年。俳優業など多岐にわたる活躍を見せる彼女が、それでもお笑いの舞台にこだわり続けるのはなぜか。ピン芸人になったからこそ得た自由と、味わった壮絶な苦悩。そして、コンビ時代に果たせなかった夢を、今再び追いかける彼女の覚悟に迫る。馬場園梓4度目となる単独ラ