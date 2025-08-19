■これまでのあらすじ搾取の匂いを感じると異常に拒否反応が出てしまうののかは、そのせいで友だちや彼氏ができても長続きしない。しかし、同じ会社で働く辻森に誘われて一緒に出かけるように。彼はお人よしで貧乏くじばかり引く人だが、自分とは違って搾取に歪んだり腐ったりしないことに気づく。一緒に行った漫画の展覧会でも、頼まれれば何組でも快く写真を撮るのだった。そんなふたりがついに交際することになるが…!?