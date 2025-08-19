小西理氏滋賀県近江八幡市の小西理市長が、自宅の土地建物を父親の死後も相続登記していないことが19日、市への取材で分かった。自身の名義ではないため、条例に基づく資産公開の対象からも漏れていた。小西氏は親族の遺品整理などに時間がかかっているとして「現状を是としているわけではない。早く解決したいと考えている」と市を通じ釈明した。市によると、条例に基づき資産として公開されている小西氏の不動産は、同市武