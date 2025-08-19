◆コロラド・ロッキーズ4−3ロサンゼルス・ドジャース18日（日本時間19日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは18日（日本時間19日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。2回にタイムリーを放つなど2安打をマークした。ドジャースは15日からのパドレス3連戦で3連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でパドレスに2ゲーム差をつけて首位をキープ。前日17日、大