タレント・清水アキラの三男で、現在はユーチューバーなどで活動する清水良太郎が親子ショットを披露した。１９日までに更新したインスタグラムで「９月２６日（金）有楽町旭ホールにて親子コンサート」と２人でステージに立つことを報告。おそろいの衣装でポーズを取った２ショットなどをアップした。雰囲気が似ている２人の姿にフォロワーは「楽しみです」「お父様とステージ！いいですね」「こんな日が来て本当に良かった