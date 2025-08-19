きょうも各地で体にこたえる暑さが続くでしょう。 【写真を見る】名古屋や岐阜で最高気温37℃予想 この先も東海地方は連日猛暑日か 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（8/19･昼） 正午前の名古屋市内です。朝から日差しが強く、名古屋では午前11時前に気温が35℃を超えました。愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが発表されています。できるだけ涼しい場所で過ごし、こまめな水分、塩分補給など熱中症予防を心がけてくだ