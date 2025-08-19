今週も厳しい暑さが続いていますが、19日は早くも「冬」を感じる話題です。神奈川・横浜市内の住宅街にあるこちらのお店。8月にもかかわらず、店内に並ぶたくさんのクリスマスグッズ。お店を手がけるのは、“おもちゃコレクター”として有名な北原照久さん。株式会社トーイズ代表取締役・北原照久さん：クリスマスって音楽が聞こえるとわくわくする。じゃあ1年中やっちゃおう！みたいな。1986年のオープン以来、おもちゃや雑貨の販