◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝関東第一―日大三（１９日・甲子園）日大三（西東京）の２年生４番・田中諒内野手（２年）が５回２死走者なしで迎えた第３打席、高めにきた変化球を強振。左方向に飛んだ大きな打球は、左翼手が一歩も動かない特大の一発となった。中継で解説を務めている関東第一の元監督で、日大三の前監督、小倉全由さんは「新基準のバットでよく飛ばしましたね。ナイスバッティン