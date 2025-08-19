◆米大リーグロッキーズ４ｘ―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地でロッキーズにサヨナラ負けを喫し、後半戦初の４連勝はならなかった。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場。初回１打席目は内角低めのナックルカーブを捉え、打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）の“高速右前打”。１―０で迎えた２回２死三塁の２打席目も、投手め