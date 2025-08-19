8月18日夜、熊本県菊陽町の県道で、信号待ちをしていた乗用車に、軽トラックが追突し、軽トラックを運転していた70代の男性が死亡しました。 【写真を見る】熊本・菊陽町 TSMC工場付近の県道で信号待ちの車に軽トラックが追突追突した70代男性死亡 午後8時ごろ、菊陽町原水の県道で「軽トラックと乗用車がぶつかっている」と、事故を目撃した人から110番通報がありました。 警察によりますと、信号待ちをしていた乗用車に、合