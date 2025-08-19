◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）昨夏王者の京都国際（京都）が、山梨学院（山梨）に大敗し、８強で姿を消した。甲子園で２ケタ失点するのは初。史上７校目の夏連覇とはならなかった。先発の西村一毅（３年）は１―０の２回、先頭の横山悠捕手（３年）に左越え本塁打を浴びて同点とされた。その後も連打で無死満塁を招き、味方の失策などでこの回５失点。