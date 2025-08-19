◆熱中対策水カップ第５０回日本少年野球関東大会▽準々決勝札幌北広島ボーイズ（北海道）８―１高崎ボーイズ（群馬）（８月１１日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）東日本ブロックで同時期に開催された「熱中対策水カップ第５０回関東大会」「東商テクノ旗争奪第４回北海道大会」「スポチューバーＴＶ旗争奪第４回東北選抜大会」の決勝が１１日に各地で行われた。関東大会は札幌北広島（北海道）が優勝した。