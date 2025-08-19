◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）山梨学院が昨夏の覇者・京都国際に快勝し、初の準決勝進出を果たした。身長１９４センチの二刀流２年生・菰田陽生（はるき）は「７番・投手」で先発出場。昨夏の“優勝投手”になった京都国際の西村一毅（３年）から２安打を放った。パワーが際立ったのが、５―１で迎えた５回裏１死満塁での第３打席だ。直球をジャストミー