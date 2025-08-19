黒ルーフ＆ボンネットがイイ！2025年8月18日、トヨタのインド現地法人であるトヨタ・キルロスカ・モーターは、プレミアムセダンセグメントのセダン「カムリ」の新たなモデル「スプリントエディション」を発表しました。カムリは、トヨタが製造、販売している上級セダンです。初代モデルが登場したのは1980年で、当時は「セリカ・カムリ」という車名で展開されていました。【画像】超カッコいい！ トヨタ「新カムリ」を画像で見