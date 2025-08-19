本日8月19日（火）の『ロンドンハーツ』では、今後の仕事の方向性に悩むタレントとマネージャーに、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル先生が忖度なしでアドバイスをする大好評企画「ナダル先生のタレント進路相談」が放送される。久しぶりの開催となる今回は、助手としてウエストランド・井口浩之が登場。今回ナダル先生にマジ悩みをぶつけるのは、あおぽん、今井アンジェリカ、ゆいちゃみの悩めるギャルタレント3名だ。「正直、