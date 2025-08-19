東京・荒川区のJR日暮里駅近くで、ベトナム人の男性が、2人組に現金約100万円が入ったとみられるバッグを奪われました。18日午後6時ごろ、荒川区のJR日暮里駅近くの路上で、40代のベトナム人の男性が、2人組に声をかけられた後に殴られ、持っていたショルダーバッグを奪われました。男性は殴られた際に倒れ、尻の骨を折るなどのけがをしています。男性が近くの交番に駆け込んだことで事件が発覚し、奪われたバッグの中には「現金約