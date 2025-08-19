プロ野球・巨人のリチャード選手がインタビューに応じ、ロッカー事情について明かしました。5月12日にトレードでソフトバンクから巨人に移籍したリチャード選手。それから約3か月が経った今、仲良くなった選手について聞かれると、若林楽人選手の名前をあげます。その理由についてリチャード選手は「ロッカーが隣なんで、片付けの仕方だったり…」と交流のキッカケについてコメント。続けて現在のロッカー事情について明かしました