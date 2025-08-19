アメリカのトランプ大統領は18日、ウクライナのゼレンスキー大統領らと会談しました。会談を受けトランプ氏は、ロシアのプーチン大統領とゼレンスキー氏による首脳会談の調整を始めたと明らかにしました。トランプ大統領「きょうの会談で全てがうまくいけば（プーチン氏含む）3者会談を開催し、そこで戦闘を終結させる可能性が十分あるだろう」ゼレンスキー大統領「我々は3者会談の準備ができている。トランプ氏が述べたように、こ