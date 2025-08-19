大阪・ミナミでビル2棟が焼け、消防隊員2人が死亡した火事で、警察などが19日午前から現場検証を行っています。FNNが入手した火事直後の映像では、わずか2分後には、ビルから激しく炎と黒煙が吹き出しています。火事から一夜明け、19日午前10時ごろから警察と消防による現場検証が行われています。18日の午前に大阪市中央区宗右衛門町のビルで発生した火事は、約9時間後に火は消し止められましたが、ビル2棟、約100平方メートルが