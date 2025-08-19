人助け十字 生命線と運命線を十字でつなぐ線があります。この相は、「医療十字」とも呼ばれ、人の生命を救い、その人の運命を守る役目や使命を持った人に現れます。悩みや苦しみがある人の支えになり、人助けをする「人助け十字」とも言えます。 医者や看護師など医療機関に従事する人、福祉関係、カウンセラー、占い師、その他ボランティア活動などを通じて人の役に立つ働きをする人が持つ相でもあります。 そのような仕