18日、埴科郡坂城町で乗用草刈り機が横転し下敷きとなった55歳の男性が死亡する事故がありました。死亡したのは埴科郡坂城町の就労施設作業員の峯岸仁さん55歳です。18日午前10時半すぎ「男性が乗用草刈り機の下敷きになって反応がない」と同僚から消防に通報がありました。警察と消防によりますと峯岸さんは心肺停止の状態で上田市内の病院に搬送されましたがおよそ2時間後に死亡が確認されました。目立ったけがはなかったという