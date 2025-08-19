「ロッキーズ−ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャース・山本由伸投手が今季１１勝目をかけて先発し、７回４安打３失点で降板した。３−３の同点の状況で、山本に勝ち負けはつかなかった。打者２７人に１０３球を投げ６奪三振、２四球だった。山本は二回までは１人の走者も出さない完璧な立ち上がり。しかし、２−０の三回に２失点。この回は先頭へ四球を与え初めての走者を出すと、続くドイルの右前に落ちる安打で、