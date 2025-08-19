東京午前のドル円は１４８．１１円付近まで強含み。格付け会社Ｓ＆Ｐが米国債の格付けを「ＡＡ＋」で据え置いたことがドル買いを誘った。ただ、反応は一時的。米カンザスシティー地区連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）におけるパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言から米追加利下げを確信しようとする市場参加者が多いなか、模様眺めムードが強い。 クロス円は軟調。米格