山形県鶴岡市の中心部で19日未明からクマの目撃が相次いでいて、警察などが警戒にあたっています。警察と鶴岡市役所によりますと、19日午前4時半すぎ、市内中心部の鶴岡公園内にある鶴岡護国神社の周辺で、体長およそ70センチのクマ1頭が目撃されました。また、午前7時15分ごろにはおよそ300メートル離れた鶴岡工業高校の正門前でクマ1頭が目撃されました。クマの行方はわかっておらず、警察と市が現場周辺をパトロー