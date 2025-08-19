やり直しの裁判で無罪となった袴田巌さんの弁護団が、9月にも国と県を相手取りおよそ6億円の損害賠償を求め提訴する方針を固めました。袴田巌さん（89）は1966年、旧清水市でみそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件をめぐり、2024年、再審で無罪が確定しました。弁護団は捜査機関による違法な捜査で長期間拘束されたなどとして、9月26日にも国と県に対しおよそ6億円の損害賠償を求める方針を固めたことが新たに分かりました