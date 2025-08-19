秋田市内 19日午前11時40分すぎ 秋田県内は大雨となるところがある見込みで２０日夜遅くにかけて土砂災害などに注意・警戒してください。 前線や暖かく湿った空気の影響で秋田県内では大雨となるところがある見込みです。２０日午前６時までの２４時間に降る雨の量は沿岸・内陸ともに多い所で８０ｍｍと予想されています。 秋田地方気象台は１９日昼すぎから２０日夜遅くにかけ大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増