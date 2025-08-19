©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 同期たちと香川旅行へ うどん作りにも挑戦しました！ 自分たちで作ったうどんも、本場でいただいた讃岐うどんもどちらも感動の美味しさでした。 お腹も心も満たされた休日