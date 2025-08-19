東京商工リサーチ新潟支店によりますと、電子回路実装基板製造を行ってきた長岡市の「エム・エス・ディー」が8月5日、新潟地裁長岡支部から破産開始決定を受けました。負債総額は約3億8000万円です。1998年設立の製造業者で、プラズマテレビやフィーチャーフォン（ガラケー）の電子機器部品の製造を手掛け、事業拡大を図ってきました。徐々に顧客を増やし、2007年3月期売上は約11億円でした。しかし