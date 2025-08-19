2024年を代表するヒット曲『最上級にかわいいの！』に続き、最新曲『超最強』がバイラルヒット中の6人組女性アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部。キャッチーな楽曲、個性あふれるメンバー、そしてライブで魅せる確かな実力によって、人気は今もなお拡大している。