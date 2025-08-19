コメの極早生品種「葉月みのり」の初検査が19日に行われ、夏の猛暑や渇水の影響が響きすべて2等米という結果でした。「葉月みのり」の初検査は柏崎市で行われ、JAの検査員が粒の大きさや水分量などを調べました。「葉月みのり」は粒が大きく甘みが強い極早生品種で、去年の一等米比率は94.7％でした。ことしは猛暑が続いたほか7月の出穂期にまとまった雨がほとんど降らず高温障害により白く濁ったコメが増え、初日はすべて2等米と