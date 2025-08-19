歌手でタレントの鈴木亜美（43）が19日に都内で行われた、「キンレイ『お水がいらない』シリーズプレミアム新商品発表会」に出席。子供の成長を感じるエピソードを明かした。鈴木は2016年7月に一般男性と結婚。17年1月に長男、20年2月に次男、22年8月に長女を出産した。長女は今年で3歳。初の女の子でもあり、「末っ子で甘えん坊なのかな」と思いきや「上2人の8歳と5歳のお兄ちゃんたちがケンカをしていると、“メッでしょ