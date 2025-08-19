Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞お客様の話を聞いて、圭吾の気持ちを再確認した真琴。自分の母親に「イタリアに移住したいと言ったらどうする？」と聞いたら……。娘の幸せを第一に考えてくれる、すてきなお母さんですね！これで真琴は背中を押されたのではないでしょうか