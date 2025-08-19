【あの日から、答えはすべて君になった。】 8月19日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは8月19日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「あの日から、答えはすべて君になった。」の連載を開始した。 本作はすめしお氏が描くBLマンガ。執着男子と沼らせ陽キャによる、じれったくて危うく切ないラブストーリーが描かれる。 □サイコミ「あの日から、答えはすべ