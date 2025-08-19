大小さまざまな地蔵を背負って踊る伝統の盆踊りが佐渡市で30年ぶりに復活しました。佐渡市の豊田集落で行われた盆踊り。地元の寺に集まった住民たちが背負うのは大小さまざまな"地蔵"です。亡くなった妻と子どもに思いをはせ地蔵を背負い踊ったことが起源とされています。人口の減少により約30年前に途絶えましたが地域の絆を深めようとことし復活しました。〈参加者〉「小さいお地蔵様だったから赤ん坊抱っこするよりも軽かったな