¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢´¿´î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ë±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î18Æü¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£1-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ì£Êý¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ó¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤á¤Á¤ãÍí¤Þ¤ì¤È¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ë2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÄÃæ¡£»î¹ç¤Ï0-0¤Ç½ªÈ×¤ò·Þ¤¨