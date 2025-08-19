NVIDIA、Zoom、TSMC…世界中で存在感を増している“シン・華僑” みなさんは中国人にどんなイメージを持っているだろうか？日本にやってくるインバウンド？爆買い？しかし、それらのイメージはニュース等で報じられている中国人のひとつの側面であり、中国人はほかにもさまざまな顔を持ち合わせている。そのひとつが「華僑」と呼ばれる人々だ。「華僑」は中国系移民の総称で世界中に約6000万人いるとされ、中国が急速な